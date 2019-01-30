Кремль отреагировал на задержание сенатора Арашукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое произошло в среду, 30 января, в ходе заседания Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями», — сказал представитель Кремля.

Силовики на заседании обвинили Арашукова в заказных убийствах и дестабилизации обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. В частности, он подозревается в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Кроме того, ранее в среду источник, близкий к следствию, сообщил «Ленте.ру», что сенатора подозревают в пяти убийствах.

32-летний Рауф Арашуков до верхней палаты российского парламента работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкесии. Его отец — советник генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

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