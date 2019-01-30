Прятавший трупы среди цветов канадец сознался в серии убийств

Канадский ландшафтный дизайнер сознался в убийстве восьми человек, которые оставались нераскрытыми с 2010 года. Об этом пишет издание Globe and Mail.

На суде спустя практически год после ареста Брюс Макартур признал свою вину по всем восьми вменяемым ему пунктам. Отмечается, что несмотря на это мужчина не вызывался предоставлять следователям дополнительную информацию.

Убийства Макартур совершал с 2010-го по 2017 год. Все, кроме одной жертвы, были беженцами, недавно переехавшими или бездомными. Многие из них считались пропавшими без вести, однако их тела не находили до ареста мужчины. Жертвы мужчины были связаны с так называемой Гей-деревней — районом Торонто, известного своим преимущественно гомосексуальным населением.

Преступника удалось вычислить по одной подсказке: последним, кого он убил, был его знакомый. У него в календаре полицейские и обнаружили запись «Брюс», которая вывела их на верный след. Уже после этого в фургоне Макартура нашли ДНК четырех пропавших, а у него дома — браслет, украшения и блокнот, принадлежавшие жертвам. Также у него обнаружили спортивную сумку со скотчем, хирургическими перчатками, стяжками, черным шнурком и шприцами.

Впервые мужчину связали с делом в 2013-м. С тех пор его дважды допрашивали, однако никаких доказательств найдено не было.

Об аресте ландшафтного дизайнера сообщалось в марте 2018-го. Тогда же сообщалось, что он, предположительно, убивал людей и прятал части их тел в цветочных горшках и клумбах там, где работал.

Минимальное наказание за одно убийство первой степени в Канаде — пожизненное заключение без возможности подачи прошения о досрочном освобождении в течение 25 лет. К этому времени Макартуру будет уже более 90 лет.

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