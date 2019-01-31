Модель-бисексуалка разделась в рекламе вместе с чернокожим

Британская топ-модель и открытая бисексуалка Кара Делевинь снялась в новой рекламной кампании французского модного дома Balmain. Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте бренда в четверг, 31 января.

Вместе с Делевинь в фотосессии, посвященной коллекции Balmain Spring 2019, принял участие креативный директор компании Оливье Рустен. На некоторых черно-белых кадрах он прикрывает голую грудь модели, на других — она позирует обнаженной на фоне логотипа бренда.

В интервью для журнала WWD Рустен назвал съемку воссоединением двух цветов кожи: черного и белого.

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«Мы решили сниматься обнаженными ради аутентичности. Мы вернулись к истокам: я хотел чего-то чистого и прозрачного, — пояснил дизайнер изданию. — Я так сильно ее [Кару] люблю, что не хочу видеть на ней одежду. Ее взгляд настолько сильный и притягательный, что заменяет ее».

В мае 2018 года Британская топ-модель и актриса Кара Делевинь появилась на балу Met Gala 2018 в Нью-Йорке в откровенном платье и головном уборе, прикрывающем лицо. Под наряд из прозрачной ткани с перекрестным орнаментом модель надела черное белье. На ее голове была расшитая черными камнями диадема, детали которой свисали до шеи.

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