Экономика Германии дала сбой

Правительство Германии выпустило уточненный прогноз роста национальной экономики в 2019 году. Согласно ему, ВВП по итогам года увеличится только на один процент вместо планировавшихся ранее 1,8 процента.

Уточненный прогноз презентовал министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, которого цитирует Deutsche Welle. По его словам, наибольшее негативное влияние на немецкую экономику оказали внешнеэкономические факторы, в частности грядущий выход Великобритании из Евросоюза, запланированный на конец марта, — он может привести к «существенным искажениям в экономической политике». Среди других причин — торговая война между США и Китаем, затронувшая Европу и ее товары.

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При этом, по словам Альтмайера, в Германии сохраняется положительная динамика, в том числе по показателям безработицы — по итогам 2019 года она снизится с 5,2 до 4,9 процента.

На заявление министра отреагировали другие немецкие политики. Глава оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер назвал ухудшение прогноза «тревожным сигналом» и призвал правительство начинать активно бороться с рецессией. Представитель фракции «Союза-90/Зеленых» в Бундестаге Аня Хайдук призвала власти обратить большее внимание на европейских партнеров, которые могут принести Берлину выгоду в условиях торговых барьеров с Китаем и США.

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