Четыре человека погибли в ДТП под Иркутском

По меньшей мере четыре человека погибли в результате автомобильной аварии в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД России.

Авария произошла на 67-м километре автодороги Иркутск–Усть-Уда около 7:00 по местному времени (2:00 по московскому). По предварительным данным, водитель маршрутного такси столкнулся со стоявшим на проезжей части грузовиком, который был загружен лесом.

В результате погибли четыре человека, еще пять госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в январе в горах Чечни автомобиль упал в 80-метровую пропасть. Жертвами аварии стали три человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!