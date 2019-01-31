Туристка отсидела в египетской тюрьме и поделилась впечатлениями

Жительница Великобритании провела в египетской тюрьме больше года после того, как попыталась провезти в страну обезболивающие лекарства для мужа-египтянина. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Лора Пламмер (Laura Plummer) оказалась в тюрьме в конце 2017 года. В телепередаче «Доброе утро, Британия» женщина рассказала, что пакет с лекарствами ей передала подруга, и Пламмер не проверила, что лежит внутри. Когда она прилетела в аэропорт Хургады, полицейские обнаружили в сумке 290 таблеток трамадола и несколько таблеток напроксена.

«Я даже не думала о таком. Когда Донна дала мне эту сумку, я не стала проверять, что внутри. Я понятия не имела, что там было на самом деле», — раскаялась Пламмер.

Она также добавила, что в тюрьме ей пришлось столкнуться с жуткими вещами. По словам британки, там было всего 84 койки на 200 женщин, и ей приходилось спать возле туалета на полу.

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«Каждый день случались драки. Я даже видела, как женщин пытали палками, — с ужасом вспоминала Пламмер. — Я так рада, что я вернулась домой. Мне просто нужен двухнедельный отпуск и нормальная ванна».

Британку приговорили к заключению сроком на три года, однако она провела в тюрьме 14 месяцев. Заключенной предоставили досрочное освобождение, после чего ее сразу направили в аэропорт, лишив возможности повидаться с супругом. Она сказала, что в ближайшее время не готова возвращаться в Египет, чтобы увидеться с ним.

Лора Пламмер была задержана в аэропорту Хургады в начале октября 2017 года. После того как в ее сумке обнаружили запрещенные вещества, женщину заставили подписать 38-страничный документ на арабском и отправили в тюремную камеру, где она провела почти месяц еще с 25 женщинами.

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