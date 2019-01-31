Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно им, россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Сделать это можно будет при получении кредитной истории два раза в год. Кроме того, запрос кредитной истории будет доступен на портале «Госуслуги».

По словам исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, кредитный балл поможет «увидеть себя глазами кредитора» и оценить шансы на получение кредита. Однако он отметил, что даже высокий рейтинг не всегда является гарантией одобрения кредита.

С 28 января также вступили в силу новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребительского кредита. Они коснутся договоров потребительского займа сроком до одного года.

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