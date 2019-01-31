Из правительства Хакасии ушел советник по правам человека

Советник главы Республики Хакасия по правам человека Михаил Афанасьев сложил с себя полномочия. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации «РАПСИ» в четверг, 31 января.

По его словам, он не видит возможности для дальнейшей работы с представителями действующего правительства, которые «являются нарушителями прав человека».

21 января от главы Хакасии Валентина Коновалова потребовали объяснений относительно премирования чиновницы Юлии Исмагиловой в размере 300 процентов от месячного оклада.

Член КПРФ Валентин Коновалов возглавил регион в ноябре прошлого года. Он был единственным кандидатом второго тура выборов. В первом туре, прошедшем 9 сентября, ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.

Михаил Афанасьев является главным редактором интернет-журнала «Новый фокус», а также лауреатом премии имени А.Д. Сахарова «За журналистику как поступок».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!