Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги

Жительница Лондона Мишель Смит (Michelle Smith) рассказала, как работа в эскорте помогла ей погасить огромные долги. Ее историей поделилось издание The Mirror.

Около пяти лет назад женщина родила ребенка и была вынуждена продолжать работу в офисе, получая небольшую зарплату. Она прибегла к кредитам, и через некоторое время ее долг достиг 25 тысяч фунтов (2,1 миллиона рублей).

Прийти ей на помощь в этом вопросе было некому, и женщина решилась по совету знакомой поработать в эскорте. После долгих уговоров подруги она уверовала, что ей не придется заниматься с мужчинами сексом.

33-летняя Смит рассказала, что за эти годы ей удалось заработать 20 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей), причем только наличными. Помимо этого, ее клиенты делают ей разнообразные подарки: от шампанского до бриллиантов. Смит ходит на свидания с мужчинами всех возрастов и уверяет, что никогда не оказывает им услуги интимного характера. «Я часто слышу от них, что они доплатят за "дополнительные услуги". Но я не такая», — заявила она.

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Смит уверяет, что не берет с клиентов деньги — они сами дарят ей столько, сколько сочтут нужным. Это позволяет женщине не платить налоги с заработка.

По словам Смит, большая часть ее клиентов — бизнесмены, которые не хотят появляться на вечеринках в одиночестве, чтобы к ним не приставали охотницы за богатыми мужьями. Но бывают и исключения: однажды Смит отправилась на свидание с 70-летним. Тот предложил разделить с ним фиш-энд-чипс и заплатил несколько сотен фунтов. Один из клиентов якобы звал ее замуж и предлагал уехать с ним в Дубай.

Она тщательно готовится к каждому свиданию, выбирая наряд и макияж по желанию клиента. Каждый раз Смит продумывает, как будет убегать, если что-то пойдет не так.

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