Арашукову оставят врученный за пожертвования православный орден

Русская православная церковь не станет лишать ордена Даниила Московского арестованного за многомиллиардные хищения Рауля Арашукова. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава патриаршей пресс-службы Александр Волков.

«Процедуры отзыва наград в церкви не существует. Такое невозможно», — отметил он.

Волков пояснил, что Арашуков был отмечен за пожертвования на строительство храмов, и добавил, что в этом «нет ничего хорошего, нет ничего плохого».

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По словам главы патриаршей пресс-службы, церковь не занимается проверкой происхождения получаемых ею средств, а также признает, что средства могут быть перечислены не только от чистого сердца, но и «по каким-то другим причинам».

Он также подчеркнул, что уже не раз было такое, когда удостоенные высоких церковных наград оказывались замешанными в криминальных историях.

30 января во время заседания Совета федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его заключили под стражу и обвинили в участии в преступном сообществе и организации убийств. В тот же день задержали его отца, советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, которому вменяют хищении газа более чем на 30 миллиардов рублей.

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