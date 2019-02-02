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Производителей захотели заставить уважать ГОСТ

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Росстандарт предлагает рассматривать недостоверную маркировку продукции ГОСТами как административное правонарушение. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова.

По его словам, наказанием может стать оборотный штраф в размере от одного процента годовой выручки компании-нарушителя и трех процентов при повторном нарушении.

Предложение уже поддержала госкомиссия по противодействию контрафакту на рынке, которой руководит глава Минпромторга Денис Мантуров. В ближайшее время инициативу направят в правительство.

В настоящее время ответственность за недобросовестную маркировку продукции значком ГОСТ отсутствует. В Национальной системе сертификации, которая гарантирует соответствие заявленному ГОСТу, на данный момент зарегистрировано порядка тысячи наименований. По каждому из них проверки проходят не реже раза в год.

В январе сообщалось, что ряд торговых сетей и производителей продуктов питания подписали Кодекс добросовестных практик, согласно которому отказались работать с поставщиками, уличенными в регулярном фальсифицировании продукции.

Соглашение заключили, в частности, такие сети, как X5 Retail Group (владеет брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Ашан», «Магнит» и «Дикси». Со стороны производителей такое обязательство на себя взяли отраслевые союзы, в том числе «Русбренд», «Союзмолоко», «Руспродсоюз», «Национальная мясная ассоциация» и «Рыбный союз».

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