Над Кубой взорвался метеорит

Мощный взрыв прогремел в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио. Предполагается, что это был метеорит, сообщает местное издание Granma. Очевидцы стали выкладывать видеозаписи с места происшествия в социальные сети.

Прохожие рассказывают, что видели столб дыма в небе, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах в момент взрыва. На месте обнаружили каменные фрагменты, их происхождение устанавливается.

Пресс-атташе российского посольства на Кубе Заурбек Макаев со ссылкой на местные власти подтвердил РИА Новости, что пока основная версия — падение метеорита. «Это точно был не взрыв самолета», — уточнил он, комментируя информацию в некоторых СМИ.

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