Названа причина отказа Джона Терри от российского футбола

Футбольный агент Марко Трабукки раскрыл причины срыва трансфера английского защитника Джона Терри в московский «Спартак». Его слова приводит «Матч ТВ».

Трабукки заявил, что англичанин уже оформил российскую визу и имел на руках билеты в Москву. Внезапно у дочери футболиста началась депрессия: она воспротивилась его переезду в Россию. Это сподвигло защитника отказаться от перехода в «Спартак».

«Он дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения», — подчеркнул Трабукки.

В сентябре 2018-го стало известно о готовящемся переходе Терри в стан красно-белых. Футболист уже прошел медосмотр и был готов подписать с москвичами контракт. Однако переход сорвался.

По информации «Спорт-Экспресса», англичанин рассчитывал улучшить финансовые условия соглашения. В октябре Терри принял решение завершить карьеру.

Наиболее известным англичанина сделали выступления за лондонский «Челси». Также Терри защищал цвета сборной Англии.

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