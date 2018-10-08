Отказавшийся от «Спартака» Джон Терри завершил карьеру

Английский футболист Джон Терри, выступавший за лондонский «Челси», завершил карьеру. Об этом он объявил в своем Instagram.

«После 23 невероятных лет в футболе я решил, что сейчас настало время прекратить играть», — написал он, сопроводив запись фотографией, на которой он держит кубок Английской Премьер-лиги.

В сентябре 37-летний защитник отверг предложение перейти в российский «Спартак». Причиной отказа стали финансовые разногласия — по информации СМИ, Терри хотел получить от «красно-белых» 1,9 миллиона евро за остаток сезона.

В составе лондонского «Челси» Терри пять раз становился чемпионом Англии. Футболист также завоевывал вместе с командой кубок Лиги чемпионов. Долгое время Терри выводил лондонцев на поле с капитанской повязкой.

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