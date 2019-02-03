Стала известна дата возможной встречи лидеров США и Китая

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться 27-28 февраля во вьетнамском Дананге. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, на встрече лидеры двух стран обсудят торговые вопросы. Другие ее подробности пока не раскрываются. Однако, как отмечает издание,Трамп упомянул о предстоящей встрече во время визита китайской торговой делегации в Вашингтоне.

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Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что власти страны рассчитывают в скором времени заключить всеобъемлющее соглашение с США, которое положит конец торговой войне. В ответ Трамп заявил, что отношения между США и Китаем находятся в очень хорошем состоянии, что дает все основания говорить о возможности будущей итоговой торговой сделки.

Торговая война между Китаем и США начала в январе прошлого года с ведения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейские. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта. За это время стороны должны провести переговоры и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.

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