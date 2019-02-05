Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки

Самолет авиакомпании Hawaiian, следовавший из Лос-Анджелеса в гавайский город Кахулуи, три раза возвращался в аэропорт вылета из-за неисправности разных систем лайнера. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Авиакомпания не уточнила, какие именно системы вышли из строя, но онлайн-трекер полетов flightradar24 показал, что сперва лайнер вернулся обратно спустя час полета. Затем он совершил вторую попытку добраться до Кахулуи, однако пробыл в полете только пять с половиной часов, кружась над Тихим океаном. После третьей попытки взлететь лайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса практически сразу, и компания отменила рейс.

Все пассажиры получили денежную компенсацию, номер в отеле, обед и скидку в размере 100 долларов на следующий перелет.

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«Безопасность — наш главный приоритет. Мы приносим извинения за доставленные клиентам неудобства. Мы понимаем, что пассажиры разочарованы, и глубоко сожалеем, что расстроили их планы», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Как отмечает издание, на длительных рейсах, которые проходят над водой, соблюдаются более строгие правила безопасности. В связи с этим авиакомпании реагируют даже на незначительные неполадки в системах.

В январе самолет компании «Руслайн» вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой двери в салоне. Лайнер совершал перелет из Москвы в Белгород, но спустя некоторое время в кабине пилотов сработал датчик. Он показал, что одна из дверей салона не закрыта. Экипаж принял решение развернуть самолет в московский аэропорт Внуково.

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