Бегемот напал на американку и утащил ее под воду в день рождения

Жительница американского города Тампа, штат Флорида, рассказала о нападении бегемота, которое она пережила во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает Inside Edition.

Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить 37-й день рождения поездкой в Африку. Бегемот атаковал, когда она вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве. Животное подобралось к лодке снизу и подбросило ее в воздух.

Кристен упала в воду и поплыла к берегу, но успела сделать лишь пару гребков. «Я оказалась во рту у бегемота, — говорит она. — Он схватил меня за ногу в районе колена и верхней части бедра и начал трясти под водой из стороны в сторону».

Женщина силилась вырваться из пасти животного. «Я схватила между его челюстями, — вспоминает она. — Я чувствовала, какие они большие, кожистые, с такими волосками на них, и просто пыталась разжать их и вытащить свою ногу».

Отбившись от бегемота, Кристен выбралась из воды и увидела на ноге большую рваную рану. Она боялась, что погибнет от потери крови, но ее успели спасти. Пока женщину везли на скорой помощи, медик, узнавший о ее дне рождения, спел ей поздравительную песню.

В 2018 году сообщалось, что в Кении бегемот убил 66-летнего туриста из Китая, который фотографировал животных возле отеля. Неожиданно один из бегемотов напал на него и укусил в грудь. Истекающего кровью мужчину немедленно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

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