В мужской одежде появился новый несуразный тренд

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, появился на публике в необычной верхней одежде. Его снимки появились на сайте журнала Vogue.

Папарацци сфотографировали музыканта у ночного клуба Atlanta Nightclub Oak в Атланте, США. На нем было двубортное пальто, сшитое из ткани двух разных расцветок. Его правая сторона была классической черной, а левая — яркой клетчатой и с изображениями персонажей из японских аниме.

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По мнению модных экспертов издания, верхняя одежда, в которой скомбинированы два контрастирующих материала, станет одним из главных трендов в мужской моде.

Помимо пальто Gucci Mane надел бордовые брюки и водолазку, велюровые лоферы итальянского бренда Gucci и массивное бриллиантовое ожерелье.

В ноябре 2018 года сообщалось, что популярные в 20 веке мужские куртки из флиса снова вернулись в моду. Первыми одежду из флиса начали выпускать американские компании Malden Mills и Patagonia в 1979 году. Сегодня подобные вещи представлены у множества марок, в частности Neighborhood, Carhartt и Penfield.

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