Ценности
 
Последние новости
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
Горнолыжница из США разогналась до 100 километров в час и вылетела с трассы
Скачку цен на жилье в Москве нашли объяснение
Воры опустошили гигантское хранилище алмазов и уползли по узкому тоннелю
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Франция отработала ядерное сдерживание
Во Франции раскопали коллекцию отрубленных голов
Малахов привел на шоу подставного свидетеля смерти Децла
Бывшую участницу Comedy Woman защитили от прозвавшего ее овцой Михалкова
Новости партнеров

В мужской одежде появился новый несуразный тренд

Перейти в «Мою Ленту»
Рэпер Gucci Mane

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, появился на публике в необычной верхней одежде. Его снимки появились на сайте журнала Vogue.

Папарацци сфотографировали музыканта у ночного клуба Atlanta Nightclub Oak в Атланте, США. На нем было двубортное пальто, сшитое из ткани двух разных расцветок. Его правая сторона была классической черной, а левая — яркой клетчатой и с изображениями персонажей из японских аниме.

По мнению модных экспертов издания, верхняя одежда, в которой скомбинированы два контрастирующих материала, станет одним из главных трендов в мужской моде.

Помимо пальто Gucci Mane надел бордовые брюки и водолазку, велюровые лоферы итальянского бренда Gucci и массивное бриллиантовое ожерелье.

В ноябре 2018 года сообщалось, что популярные в 20 веке мужские куртки из флиса снова вернулись в моду. Первыми одежду из флиса начали выпускать американские компании Malden Mills и Patagonia в 1979 году. Сегодня подобные вещи представлены у множества марок, в частности Neighborhood, Carhartt и Penfield.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gucci Mane Might Just Have Found the Next Big Trend in Men’s Outerwear
Мужская вещь из прошлого века вновь стала трендом
Мужской костюм из прошлого вернулся в массовое производство
Ценности
Ценности00:03Сегодня

Опиум для богачей

Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
16:34Сегодня

Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом

21:07 4 февраля

Модель снялась с нищими и разъярила публику

15:31Сегодня

Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье

Ценности00:07 1 февраля

Слава Америки

В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
16:4229 января

В Москве откроют крупнейший в Европе парфюмерный магазин

13:34Сегодня

Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу

14:29 4 февраля

Почтальон ошибся и принес набитый золотом пакет вместо купальника

Ценности00:04 4 февраля

«Я никогда не видела такой ужасной публики»

Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
16:3226 января

Владелец Gucci накопил долгов на 1,4 миллиарда евро

12:38Сегодня

Нелепая татуировка с ошибкой поссорила Ариану Гранде с фанатами

16:24 4 февраля

Раскрыта стоимость самой дорогой в мире яхты

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Двух россиян оштрафовали на миллионы рублей за вытоптанные на митинге цветы
Госдума оставила в покое Google и взялась за Apple с украинским Крымом
В России спрогнозировали тотальную нехватку учителей
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Франция отработала ядерное сдерживание
Талибы понадеялись на быстрый уход США из Афганистана
США оценили владения ИГ в Сирии
Россию вновь сочли несвободной
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Порошенко нашел способ отличить украинца от русского
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев пояснил интерес к вопросу о досрочной отставке
На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково
Миру предсказали валютные войны
Россия и Иран придумали способ насолить США
Российские отели выступили против Booking.com
Россия пригрозила Белоруссии разборками
Найдены виновные в росте цен на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО
Главной бедой энергетики Кавказа оказались ее начальники
Генпрокуратура открестилась от нового расследования по перевалу Дятлова
Телефонные террористы атаковали Москву
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
F-35A оказался мазилой
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»
Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России
«Авангард» признали потомком «Спирали»
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
«Спартак» укомплектовался
Выигравший Олимпиаду с российскими гандболистками тренер попал в больницу
«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду
Друг пропавшего футболиста Салы рассказал о его нежелании садиться в самолет
Хоккеист СКА назвал колхозом инцидент с падением Моуринью
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Все материалы
Культура
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Паука из «Коррозии металла» заподозрили в торговле спайсами и задержали
Бывший лидер Pink Floyd призвал Трампа оставить Венесуэлу в покое
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
Башмет пожаловался на плохое самочувствие после пожара в «звездном доме»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Бывшую участницу Comedy Woman защитили от прозвавшего ее овцой Михалкова
Неприметное бревно в лесу приковало взгляды сотен пользователей сети
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
В сети поделились гадкими и очень эффективными советами
Познер оправдал полигамность Собчак
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
В мужской одежде появился новый несуразный тренд
Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье
Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Главу Ростуризма уволили
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Найдены похищенные сокровища шведского короля
Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь
Все материалы
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Ranger Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
Все материалы
Дом
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Трампа уличили в многолетнем интересе к недвижимости в Москве
В Подмосковье рухнули цены на дома
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Все материалы