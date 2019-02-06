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Черкес призвал черкесов зваться черкесами

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В социальных сетях появился призыв ко всем россиянам адыгской национальности назваться черкесами во время переписи, которая запланирована на 2020 год. Пост появился на странице Заура Батышева из Республики Адыгея в Facebook. Внимание на него обратил «Кавказ.Реалии» (проект «Радио.Свобода» — прим. «Ленты.ру»).

В своем обращении Батышев упомянул, что «в списке народов России нет такого названия, как адыг или адыгэ (есть только адыгеец, кабардинец, черкес и шапсуг)», и предположил, что людям будет целесообразно назвать себя черкесами. «Наших великих предков как и весь наш народ называли Черкесами, а страну Черкесия, в мировую историю мы вошли под именем Черкес, диаспору наших братьев живущих за пределами родины, так же называют Черкесы. Не лучше ли нам, всем Адыгам, объединиться одним названием», — добавил он (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В комментариях к посту завязался спор. В частности, с призывом не согласилась журналистка из КБР (Кабардино-Балкария) Анфиса Канукова. «Тюркоязычное слово "черкес" изначально никак не переводится на адыгэбзэ, так почему мы должны называться так?» — поинтересовалась она и указала, что название народа необходимо разграничивать по локализации, чтобы не возникало путаницы. «Если черкес, то он живет в КЧР (Карачаево-Черкесия), если кабардинец, то в КБР, если адыгеец, то в РА (Республика Адыгея), если шапсуг, то он причерноморский адыг. Если мы все напишем черкес/черкешенка, то выходит, что мы все живем в КЧР. Зачем вводить в заблуждение?» — добавила она.

Противоположную точку зрения высказал пользователь Заур Жемуха из КБР. Он напомнил, что Международная черкесская ассоциация постановила по-русски всем называться черкесами, и этот этноним имеет международное хождение. «Русские не пишутся по территории проживания, иначе им пришлось бы писаться адыгейками, якутками, рязанками», — подчеркнул он.

Черкесы в России проживают преимущественно в Карачаево-Черкесии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Кабардино-Балкарии.

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