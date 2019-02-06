Определены лучшие представители малого и среднего бизнеса России

Шесть предпринимателей стали победителями конкурса для представителей малого и среднего бизнеса России «Немалый бизнес», церемония награждения состоялась в Москве в среду, 6 февраля. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Победителем в номинации «Ранний успех» стала основатель сети языковых школ Leo Language School Юлия Кузнецова, в номинации «Стремительный рост» — основатель компании продуктов питания «Домашние рецепты» Андрей Духовской, в номинации «Инновационный прорыв» — основатель компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий Group-IB Илья Сачков.

Во вторую тройку победителей вошли основатель компании по производству и продаже тренажеров для детей с болезнью опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы «ВелоЛидер» Артем Маланин, генеральный директор завода по производству зерносушилок «АГРОМИГ» Артем Копылов, руководитель предприятия по производству и продаже кондитерских изделий «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

В качестве награды победители получат возможность в течение года бесплатно посещать крупные мероприятия в области бизнеса. В частности, речь идет о петербургском экономическом форуме.

Всего в конкурсе приняли участие 32 тысячи человек. Организаторами премии «Немалый бизнес» стали Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, Министерство экономического развития РФ.

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