Чиновник из Татарстана высказался за замену государственной медицины частной

Чиновник министерства здравоохранения Татарстана Айрат Гарипов во время выступления на встрече с местными предпринимателями высказался за то, чтобы «вся медицина стала бы частной». Об этом сообщает ресурс Inkazan.ru.

«Это сугубо мое личное мнение, не относящееся к позиции минздрава. Это в любом случае способствовало бы конкуренции. Но сегодня нет рычагов для государственного контроля. Например, нет единой информационной системы, чтобы контролировать работу клиник», — поделился своим видением вопроса Гарипов.

В свою очередь, в пресс-службе министерства здравоохранения РТ заявили, что озвученное предложение является не более чем личным мнением чиновника, не отражающим позицию ведомства, одна из приоритетных задач которого — «выработка и реализация госполитики в области здравоохранения и полное выполнение госгарантий».

Айрат Гарипов был назначен на должность заместителя министра здравоохранения РТ, курирующего финансово-экономическую деятельность, в марте 2018 года. По образованию — экономист. До работы в министерстве Гарипов трудился в ряде кредитных организаций.

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