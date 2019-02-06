Завуч российской школы пригрозила детям «пустить их на колбасу»

Министерство образования Татарстана начало проверку школы №143 в Казани после того, как ученики пожаловались на угрозу педагога «пустить всех на колбасу», сообщает «Говорит Москва».

Как сообщила радиостанции глава пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова, в случае установления факта нарушения на преподавательницу будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом.

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Известно, что учительница математики и по совместительству завуч отчитала детей за неуспеваемость и пригрозила «пустить на колбасу». Школьники сделали запись разговора и выложили в интернет, после чего их родители обратились с жалобой в городское управление образования. «Дочь после таких уроков приходит домой и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орет. Уже страшно детей в школу отправлять», — заявил отец одной из учениц.

Директриса школы отказалась от комментариев.

В январе сообщалось, что учительница физкультуры школы в подмосковных Химках санкционировала избиение ученика, который рассердил ее долгим завязыванием шнурков. В результате ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.

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