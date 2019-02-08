Раскрыта настоящая судьба Млечного Пути

Астрономы США уточнили траектории, по которым движутся две близкие к Млечному Пути галактики, — галактика Андромеды (М31) и галактика Треугольника (М33). Оказалось, что М33 не вращается вокруг M31, как предсказывали некоторые модели, а лишь впервые сближается с галактикой Андромеды, пока та находится на пути к скользящему столкновению с Млечным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Галактика Андромеды и галактика Треугольника вместе с Млечным Путем относятся к Местной группе, то есть гравитационно связанной группе галактик. Известно, что М31 и Млечный Путь через несколько миллиардов лет окажутся на расстоянии в 400 тысяч световых лет друг от друга, после чего произойдет их слияние с образованием крупной эллиптической галактики. Однако судьба М33 оставалась неясной.

В настоящий момент галактика Андромеды и галактика Треугольника находятся достаточно близко друг к другу, чтобы они могли взаимодействовать. Считается, что либо М33 тесно связана с М31, вращаясь вокруг нее на орбите с периодом в шесть миллиардов лет, либо она только сближается с ней. Новые данные, полученные космическим телескопом Gaia, показали, что галактика Треугольника не движется вокруг М31 и вскоре с ней разойдется.

Кроме того, ученые выяснили, что галактика Андромеды не столкнется с млечным Путем лоб в лоб через 3,9 миллиарда лет. Удар будет скользящим и случится примерно на 600 миллионов лет позже.

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