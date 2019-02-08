В Минобороны России похвалили американскую РСЗО

В настоящее время множество стран наладили выпуск реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако только некоторые из них заслуживают пристального внимания, пишут в сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ — 2018» подполковник Дмитрий Чебан и лейтенант Дмитрий Авдонин.

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Авторы выделяют американскую MLRS (Multiple Launch Rocket System), сербскую M87 Orkan, чешскую RM-85, китайскую «Тип 90» и белорусскую «БелГРАД».

«Опыт боевых действий в Персидском заливе показал достаточно высокую эффективность РСЗО MLRS. По оценкам зарубежных военных специалистов, залп одной ПУ (пусковой установки — прим. «Ленты.ру») такой системы эквивалентен по огневой мощи залпу 33-х 155-миллиметровых гаубиц», — пишут авторы.

В июне 2018 года залп донецких РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» попал на видео.

В том же месяце президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части, в ходе которого ознакомился с поступившей в республику из Белоруссии РСЗО «Полонез».

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