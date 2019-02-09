Назван любимый месяц туристов-одиночек

Онлайн-сервис «Туту.ру» выяснил, какой месяц предпочитают российские туристы для путешествий в одиночку. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 9 февраля.

Аналитики изучили информацию о проданных авиабилетах и пришли к выводу, что в 2016 и 2018 году любимым месяцем одиночек был февраль, а в 2017 году — ноябрь. Большая часть тех, кто совершает поездки без пары, родственников и друзей, выбирает российские регионы с суровым климатом, такие как Якутия, Красноярский край и Иркутская область. Кроме того, они предпочитают поездки в страны ближнего зарубежья.

Исследование показало, что 92 процента людей, посещающих поселок Северо-Енисейский Красноярского края, отправляются туда одни. В Наманган в Узбекистане почти 84 процента путешественников также прилетают без компании. Турпоток в якутский поселок Усть-Нера на 89 процентов состоит из одиночек.

В октябре 2018 года эксперт по путешествиям Лиззи Пук составила список лучших мест, куда может съездить турист-одиночка. Она порекомендовала отправиться в Антарктику, принять участие в походе в Катманду и пройти курс для сафари-гидов в национальном парке Крюгера в ЮАР.

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