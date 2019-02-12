Мадуро разрешили пойти на новые выборы

Венесуэльская оппозиция не намерена запрещать действующему президенту Николасу Мадуро выдвигаться на возможных будущих выборах. Как передает РИА Новости, об этом заявили в Риме представители делегации Хуана Гуайдо — спикера парламента Венесуэлы, провозгласившего себя временным главой государства.

По словам депутата Габриэля Галло, «Мадуро может свободно выдвинуть свою кандидатуру, но не будучи действующим президентом». При этом в парламенте отмечают, что решение о его выдвижении должна принимать Социалистическая партия.

В то же время представитель делегации подчеркнул, что одну диктатуру на другую никто заменять не собирается, и в стране будет установлена демократия.

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Ранее сообщалось, что Гуайдо намерен восстановить связи с Израилем. По его словам, процесс стабилизации отношений с Израилем идет полным ходом, а официально о возобновлении дипломатических связей и открытии нового посольства Венесуэлы в Израиле будет объявлено «в свое время».

12 февраля посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что Гуайдо выполняет поставленные США задачи, так как был завербован ими много лет назад. По словам дипломата, оппозиционер стал работать на американцев около 10 лет назад.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия, Иран, Мексика и Турция объявили о поддержке Мадуро.

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