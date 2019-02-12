Пассажир перехитрил авиакомпанию и сэкономил несколько тысяч евро на билетах

Авиакомпания Lufthansa пытается засудить пассажира, который не воспользовался одной пересадкой и сэкономил несколько тысяч евро на авиабилетах. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители Lufthansa заявили, что некий пассажир забронировал авиабилет в бизнес-класс из Осло в Сиэтл и обратно с пересадкой во Франкфурте за 633 евро (почти 47 тысяч рублей). Однако на обратном пути пассажир вышел в аэропорту Франкфурта и улетел оттуда в Берлин, не воспользовавшись полетом до Осло.

Исходя из отчета авиакомпании, пассажир не имел права пропускать один из забронированных сегментов путешествия и должен был купить прямой билет из Осло в Сиэтл и обратно, стоимость которого составляет 2769 евро. Представители Lufthansa утверждают, что пассажир сэкономил более двух тысяч евро (около 150 тысяч рублей) и теперь требуют компенсировать 2112 евро, включая проценты.

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Отмечается, что в ходе судебного разбирательства авиакомпания не смогла объяснить, откуда взялась именно такая сумма компенсации, и дело закрыли. После этого Lufthansa подала апелляцию.

В июне 2018 года сотрудники британской ассоциации потребителей Which? рассказали, как сэкономить при бронировании авиабилетов. Эксперты выяснили, что авиакомпании продают билеты по более высоким ценам, если путешественники бронируют их со смартфона, а не с компьютера.

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