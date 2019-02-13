Советник Трампа по национальной безопасности стал звездой соцсетей

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал звездой социальных сетей. Об этом пишет Politico.

70-летний политик в последнее время стал особенно активно пользоваться соцсетью, а его манера вести микроблог схожа с той, что придерживается американский лидер Дональд Трамп.

В частности, он довольно резко высказывается в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 13 февраля Болтон написал, что венесуэльский лидер готов отстаивать свое право на тиранию вместо того, чтобы дать военным принять помощь, предназначенную венесуэльцам. До этого он призывал Мадуро уйти на пенсию и обосноваться на пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы, пишет Politico.

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11 февраля Болтон также посвятил послание Ирану в честь годовщины Исламской революции. Он напомнил об экономическом кризисе, обвинил в бедах Ирана аятоллу Хаменеи и заявил, что Тегерану осталось праздновать не так много годовщин.

Как отмечает издание, советники, занимавшие пост до Болтона, не отличались желанием делиться своими соображениями с публикой открыто, а наоборот, делали это в личных беседах с президентом.

9 февраля в своем Twitter Болтон призвал Россию и другие страны присоединиться к государствам, признавшим президентом Венесуэлы лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и Латинской Америки, признал его власть легитимной. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.

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