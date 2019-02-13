Тысячи мертвых каракатиц вынесло на популярный пляж

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В Чили на популярный у туристов пляж вынесло тысячи мертвых каракатиц. На видео обратил внимание информационный портал UNTV News.

Ролик был снят в воскресенье, 10 февраля, на пляже Баия Инглеса, расположенном неподалеку от города Кальдера.

Местные жители уверяют, что прежде не видели ничего подобного. Экологи пытаются выяснить причины аномалии: они предполагают, что моллюски погибли из-за загрязнения воды. Граждан попросили не есть мертвых каракатиц, так как это может быть опасно для здоровья.

Власти озабочены тем, что случившееся может негативно повлиять на рыболовную отрасль — один из основных источников заработка региона.

В июне сообщалось о сотнях мертвых акулят, вынесенных на гавайский пляж. Предположительно они запутались в сетях у прибрежного ресторана, и от них решили избавиться.

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