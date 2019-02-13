Воробьев обсудил в Казани проблемы жилищного строительства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с коллегами представил президенту России Владимиру Путину меры по совершенствованию механизмов финансирования жилищного строительства. Эта тема обсуждалась на заседании президиума Государственного совета в Казани 12 февраля.

«Центральная тема — это ипотечное кредитование. Дано поручение отработать, посмотреть как ведет себя рынок. (...) Говорили о парках, общественных пространствах, благоустройстве, важности расселения аварийного жилья. Абсолютное большинство предложений, которые мы готовили, было нашим президентом поддержано, что очень приятно», — рассказал Воробьев.

Владимир Путин накануне заявил о необходимости улучшения жилищных условий граждан. По его словам, в формировании комфортной городской среды должны участвовать сами граждане. «Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и поселки», — сказал он.

Глава государства также напомнил о проблеме аварийного жилья. Возведение новых домов, по его словам, должно опережать старение жилого фонда.

В заседании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов.

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