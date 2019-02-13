Российский министр объяснил принцип подбора чиновников

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал, чем руководствуется, когда выбирает руководителей подчиненных Минэкономразвития ведомств.

«Я руководствуюсь в работе министерства принципом меритократии — отбор тех, кто будет наилучшим образом выполнять задачи», — сказал Орешкин.

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Отвечая на вопрос о назначении главой Ростуризма 33-летней бывшей сотрудницы управления по общественным связям правительства Зарины Догузовой, министр отметил, что у чиновницы «есть сильные способности в части коммуникации». «Поэтому здесь жду прорыва в вопросах продвижения», — добавил он.

Нового руководителя Росстата Павла Малкова Орешкин назвал человеком, который сможет достичь поставленных перед ведомством целей: «независимости статистики, повышения ее качества, снижения нагрузки на бизнес и большей открытости». В то же время задачи для Кадастровой палаты и ее главы Парвиза Тухтасунова будет ставить Росреестр, которому подчиняется палата.

Назначение Тухтасунова в ноябре прошлого года вызвало резонанс из-за отсутствия у него необходимого опыта работы. Согласно первоначальной информации на сайте Росреестра, чиновник закончил медицинский вуз, а затем восемь лет не работал. Впоследствии ведомство указало, что Тухтасунов «занимал различные должности в коммерческих структурах».

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