Второй за неделю белорусский школьник устроил нападение с ножом

В Белоруссии школьник ударил ножом сторожа центра по перевалке и хранению нефтепродуктов. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

По его словам, инцидент произошел 9 февраля. Трое несовершеннолетних проникли на территорию центра, где их поймал сторож. Мужчина попытался вывести подростков, однако один из них оказал сопротивление и ранил его ножом.

В настоящее время пострадавший госпитализирован с ранением спины, его жизни ничто не угрожает. Следователи проводят проверку по данному факту. Юридическую оценку действиям подростка дадут по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим.

В понедельник, 11 февраля, подросток набросился с ножом на учительницу и троих учеников школы в белорусских Столбцах. В результате педагог и один из подростков скончались, двое школьников были доставлены в больницу. Злоумышленнику после нападения удалось скрыться, однако вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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