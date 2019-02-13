Венесуэльские Су-30МК2 ударили Х-31A по «условному противнику»

Многоцелевые истребители-бомбардировщики ВВС Венесуэлы Су-30МК2 в ходе учений Bicentenario de Angostura 2019 отработали поражение целей условного противника тактической управляемой ракетой класса «воздух-поверхность» средней дальности Х-31A. Видео упражнений опубликовал в Twitter пользователь Mansourtalk.

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Учения Bicentenario de Angostura («Двухсотлетие Ангостуры») проходят с 10 по 15 февраля. В мероприятии участвуют около пяти тысяч военных и добровольцев, выступающих сторонниками президента страны Николаса Мадуро. Целью учений заявлена отработка действий по «отражению вторжения иностранных интервентов» в Венесуэлу.

Согласно открытым источникам, ВВС Венесуэлы располагают 39 боевыми самолетами, из которых 23 единицы — российские Су-30МК2 и 16 — американские F-16 Fighting Falcon.

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