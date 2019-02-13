Более 12 тысяч свалок ликвидировали в Подмосковье в 2018 году

Свыше 12 тысяч несанкционированных свалок и навалов мусора ликвидировали на территории Московской области в прошлом году по поручению губернатора, сообщил глава областного Госадмтехнадзора Сергей Бизяев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 13 февраля.

Бизяев отметил, что удалось вдвое сократить количество жалоб на мусорные навалы в 3,5 раза. Госадмтехнадзор также проводил профилактические мероприятия в местах, где систематически сбрасывается мусор, рассказал он.

«Было организовано более 650 засад и задержано порядка 425 человек за несанкционированный сброс мусора», — уточнил глава ведомства.

Также были проведены 24 субботника в лесах региона. На дорогах и в других проблемных местах были установлены ограждения, препятствующие съезду к местам сброса мусора, говорится в сообщении.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева в регионе реализуется несколько экологических программ, в частности, по очистке территорий. С этого года в области был введен новый экостандарт обращения с отходами. Кроме того, школьникам рассказывают о целесообразности раздельного сбора мусора и бережного отношения к природе.