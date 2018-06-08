В Подмосковье пройдут рейды по борьбе с незаконными свалками

Масштабные рейды по борьбе с незаконными свалками проведут в муниципалитетах Подмосковья в ближайшее время, организаторов скоплений мусора привлекут к ответственности. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 8 июня.

«В ближайшее время органы местного самоуправления совместно со специалистами Госадмтехнадзора, правоохранительными структурами и общественными организациями проведут масштабные рейды для выявления и привлечения к ответственности организаций и частных лиц, осуществляющих сброс мусора в неположенных местах», — сказал заместитель председателя правительства области Дмитрий Пестов.

Наиболее остро проблема с образованием несанкционированных свалок стоит в Щелковском, Воскресенском и Серпуховском районах, а также в городских округах Дмитровский и Зарайск, отмечается в сообщении.

С начала года на территории Московской области ликвидировано более 1,2 тысячи несанкционированных свалок и навалов мусора.