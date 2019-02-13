Китай начал переговоры с оппозицией Венесуэлы

Китай начал налаживать контакт с оппозицией Венесуэлы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Пекин озабочен судьбой своих инвестиций в Боливарианскую республику, и отправил дипломатов обсудить ситуацию с лагерем объявившего себя президентом Хуана Гуайдо. Уточняется, что Китай вложил в экономику Венесуэлы почти 20 миллиардов долларов.

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Опрошенные газетой эксперты утверждают, что Китай осознает риск смены власти, и не хочет оказаться «на плохой стороне» для новых властей в Каракасе. Несмотря на то, что в Пекине выступают за стабильность, они понимают, что настало время разложить яйца по разным корзинам, заявил один из аналитиков.

Министерство иностранных дел КНР не ответило на запрос издания.

1 февраля Гуайдо заявил, что смена власти окажется выгодной для Китая и России — крупнейших кредиторов Венесуэлы. По его мнению, законный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы, а потому не может быть удобен Москве и Пекину.

25 января Россия отказалась признавать Гуайдо президентом. Китай косвенно согласился с позицией Москвы, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать оппозиционно настроенный парламент Венесуэлы.

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