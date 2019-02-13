Китай открестился от переговоров с венесуэльской оппозицией

Сообщение газеты Wall Street Journal о переговорах Китая и оппозиции Венесуэлы являются ложными, заявила в среду, 13 февраля, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газета Wall Street Journal вчера в два часа опубликовала этот материал, пока мы готовили ответ. Это не очень конструктивно и непрофессионально. На самом деле это ложное сообщение, это фейк», — сказала Хуа Чуньин, комментируя публикацию.

12 февраля Wall Street Journal сообщил, что власти КНР, обеспокоенные судьбой своих многомиллиардных инвестиций в экономику Венесуэлы, отправили своего представителя на переговоры с лагерем объявившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

1 февраля Гуайдо заявил, что смена власти будет выгодна для Китая и России — крупнейших кредиторов Венесуэлы. По его мнению, законный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы, а потому не может быть удобен Москве и Пекину.

25 января Россия отказалась признавать Гуайдо президентом. Китай косвенно согласился с позицией Москвы, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать оппозиционно настроенный парламент Венесуэлы.

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