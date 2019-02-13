Мусоросжигательный завод на Новой Земле построят раньше из-за нашествия медведей

Нашествие белых медведей ускорит появление мусоросжигательного завода на Новой Земле. Его построят к следующему году, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Архангельской области.

В правительстве Архангельской области решили перенести сроки застройки мусоросжигательного завода с 2024 на 2020 год. По мнению экспертов, хищников могли привлечь открытые свалки.

В начале февраля на Новой Земле произошло нашествие белых медведей. Жители поселка Белушья Губа заметили более 50 зверей, некоторые вели себя агрессивно. С 9 февраля архипелаг находится в режиме ЧС. Около десяти хищников постоянно находятся на территории поселка, из-за чего жители боятся выходить на улицу.

Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, административный район Архангельской области. Въезд на эту территорию возможен только по пропускам.

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