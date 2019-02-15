Поймана выманившая миллионы у российских пенсионеров банда

Лидер банды мошенников попытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, но охотничье ружье заклинило. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, которая приняла участие в поимке преступной группы.

Когда сотрудники правоохранительных органов вскрывали входную дверь в квартиру подозреваемого, ее хозяин в трусах лихорадочно заряжал ружье в прихожей. «Со страха мужчина затолкал в патронник патрон другого калибра, затвор заклинило, и уже через секунду незадачливый стрелок лежал лицом вниз на холодном полу», — отмечается в пресс-релизе компании.

Оперативное видео задержания участников группировки опубликовано на сайте Group-IB.

GroupIB / YouTube

Лидером банды был, как считает следствие, 35-летний уроженец Азербайджана, проживающий в подмосковном Домодедово. Он придумал мошенническую схему: с незнакомого номера потерпевшим звонил мужчина, представляясь «прокурором города Москвы», сообщал пенсионерам о полагающейся им компенсации. Он говорил, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, была признана судом мошеннической, в связи с чем обещал им от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Но эту компенсацию якобы можно получить только после оплаты «пошлины», «страхового взноса» или «налога на адвоката» в размере от 30 до 300 тысяч рублей.

В составе группировки были «звонари», «кассиры», «обнальщики». У аферистов была база данных жертв старой аферы по продажам «волшебных пилюль», фальсифицированных лекарств и БАДов с помощью которых якобы можно вылечить даже тяжелые хронические заболевания. В ней было 1,5 тысячи имен пенсионеров, потративших ранее десятки и сотни тысяч рублей на бесполезные препараты.

Оперативники нашли распечатки базы данных пенсионеров в туалете квартиры лидера группировки. Его жена пыталась смыть в унитаз выписки с номерами телефонов и именами жертв.

По данным следствия, ущерб от семи эпизодов мошенничества оценивается в 10 миллионов рублей, но жертв гораздо больше, уверены следователи. На полученные обманным путем деньги аферисты приобретали недвижимость, автомашины, коллекционные монеты, ювелирные украшения и ценные бумаги.

Задержаны семь участников преступной группировки.

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