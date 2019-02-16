Меняйло пришлось вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел селекторное совещание по вопросам предотвращения аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Хакасии. Об этом сообщает «Республиканская телевизионная сеть».

В ходе совещания глава Хакасии Валентин Коновалов доложил о работе по ликвидации аварии в Черногорске, где с декабря прошлого года наблюдаются перебои с теплоснабжением. «Нельзя допускать, чтобы чрезвычайные ситуации происходили системно (...) Жители города платят за коммунальные услуги, а значит, в их домах должно быть тепло», — указал Меняйло.

Командировку главы региона в Сочи на фоне кризиса с теплоснабжением в республике эксперты сочли неуместной, пишет «Газета.Ru».

Жители населенных пунктов, где есть проблемы с теплоснабжением, связывают проблемы с бардаком в системе управления энергетикой республики, сообщало в декабре агентство «Хакасия-Информ». Замерзающие граждане даже дома вынуждены ходить в зимних куртках, а занятия в школах были отменены.

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