Испытания супероружия России оказались успешными

Испытания крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» завершились успешно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, в январе на одном из полигонов были проведены испытания ядерной энергетической установки, в ходе которых были подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты.

Источники в правительстве США сообщали, что 29 января на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) был проведен частично успешный тест «Буревестника», а разработка ракеты продолжается. Отмечалось, что только один пуск «Буревестника», состоявшийся в ноябре 2017 года на полуострове Панькова Земля Южного острова (архипелага Новая Земля), оказался «относительно успешным».

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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