Британский генерал признал превосходство российского супероружия

Новое российское оружие сделало западные страны ужасающе уязвимыми, заявил The Times бывший начальник объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

«Россия построила такой масштаб и потенциал, которого у нас нет… Это поставило Запад под угрозу», — отметил он.

По мнению Бэрронса, Россия «очень внимательно изучила военное превосходство США и подумала, как обойти его». В качестве примера генерал привел гиперзвуковые ракеты, способные достичь континентальной территории США за шесть минут, то есть в два раза быстрее, чем традиционные ракеты. «Их намного сложнее сбить. У нас недостаточно сил ПВО», — сказал Бэрронс.

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Военная стратегия России, поясняет генерал, заключается в том, чтобы «иметь серьезное влияние на расстоянии, побеждая противника без наземного вторжения». Также Берронс считает, что «если бы Запад был мобилизован, то был бы гораздо сильнее».

«Но НАТО дремлет», — заключил военачальник.

Перспективные образцы российского супероружия (межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», лазерный комплекс «Пересвет», аэробаллистическая ракета «Кинжал», гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард») были представлены в марте текущего года президентом Владимиром Путиным.

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