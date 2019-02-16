Эрдоган назвал причину непринятия Турции в Еврозоюзе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, почему Евросоюз не принимает Турцию в свой состав, в эфире телеканала А Haber.

По словам Эрдогана, Турцию не принимают в ЕС из-за того, что это мусульманская страна. «Так пусть тогда они об этом скажут прямо», — добавил он.

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В октябре 2018 года турецкий лидер заявил, что Евросоюз затягивает процесс приема республики. По словам Эрдогана, Брюсселю следует определиться со своей позицией относительно вступления Турции.

Брюссель и Анкара подписали соглашение об ассоциации в 1963 году, в 1987-м страна подала заявку на членство в объединении, однако соответствующие переговоры начались лишь в 2005 году.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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