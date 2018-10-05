Эрдоган захотел провести референдум о вступлении в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз затягивает процесс приема Анкары и заявил, что в стране может пройти референдум по этому вопросу. Об этом он сказал во время выступления на форуме в Стамбуле, передает РИА Новости.

«Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами. Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашему 81 миллиону, и посмотрим, что они скажу», — заявил турецкий лидер.

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По словам Эрдогана, Брюсселю следует определиться со своей позицией относительно вступления Турции. «Не примете — так и скажите и идите своей дорогой, а мы пойдем своей», — добавил он.

В апреле 2017 года Эрдоган заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по вступлению в Евросоюз. «Турция не может вступить в ЕС уже 54 года. Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев. Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», — сказал он.

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