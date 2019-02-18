В «Роскосмосе» анонсировали увольнения

По итогам совещания по ситуации с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ), которое гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет в понедельник, могут состояться отставки в госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, на совещание приглашен заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гатаров, представитель полпреда президента по Уральскому федеральному округу Николая Цуканова, представители профсоюза УКВЗ и другие. Он отметил, что возможные отставки связаны с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса.

В пресс-службе «Роскосмоса информацию об отставках не прокомментировали».

14 февраля работники УКВЗ провели митинг из-за недовольства низкой заработной платой. Руководство завода тогда пообещало скорректировать оплату труда. В начале феврале Рогозин после посещения завода сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Он отмечал, что отсутствие заказа может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям.

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