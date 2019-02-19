В латиноамериканской стране оппозиционного лидера осудили на два века тюрьмы

В Никарагуа суд приговорил лидера оппозиции Медаро Майрену к 216 годам и трем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает El Nuevо Diario.

Майрена считается лидером крестьянского движения. Его осудили на 150 лет за совершение пяти преступлений — нанесения увечий полицейским, а также приговорили к 30 годам за десять похищений людей. Кроме того, Майрене дали 16 лет тюрьмы за терроризм, 11 лет — за участие в организованной преступной группировке и еще два года — за умышленное нанесение ущерба при отягощающих обстоятельствах.

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Изначально прокурор запрашивал для Майрены 73 года заключения, однако суд назначил более суровое наказание. Всего осужденный проведет в тюрьме 30 лет, так как, по закону страны, этот срок является максимальным, пишет РИА Новости.

Вместе с ним суд приговорил за аналогичные преступления к тюремным срокам еще двух лидеров крестьянского движения: Педро Мене дали 210 лет тюрьмы, а Орландо Икабальзете — 159 лет.

Как отмечает РИА Новости, Майрена руководил движением, выступавшим против строительства трансокеанского канала в стране и за сохранение земель крестьян.

Протесты из-за строительства в Никарагуа межокеанского канала проходили еще в 2014 году. Тогда активистов задерживала полиция. Большинство участников манифестаций представляли землевладельцев, территории которых будут отданы для прокладки артерии. Они опасались, что не получат никакой компенсации за потерю своих участков.

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