В Индии столкнулись два военных самолета

@ANI / Twitter

В индийском штате Карнатака столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии. Об этом сообщает ANI News.

На видеозаписи, опубликованной изданием в Twitter, видно, как на месте крушения поднимается столб дыма. Причины аварии пока выясняются.

Как уточняет The Times of India, пилоты уже совершали вылет в понедельник, 18 февраля, тогда никаких проблем во время полета не возникло. Газета также передает, что летчики остались в живых, однако об их состоянии ничего не известно.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!