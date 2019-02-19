Стал известен список прессы на столе Путина

Президент Владимир Путин выписывает 23 издания, в числе которых Forbes, «Вокруг света», РБК, «Охота и рыбалка — ХХI век», «Коммерсантъ», «Известия» и журнал «Дилетант». Об этом сообщает РБК во вторник, 19 февраля.

Издание отмечает, что в новом контракте персоналии абонентов не указаны, и делает предположения о предпочтениях главы государства на основе прежних данных. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался от подписки на журнал Geo, и начал читать Tatler. В остальном его список не отличается от президентского.

Чиновники и парламентарии читают журналы «Караван историй», Hello, «Беспризорник», «Совершенно секретно». Также в парламенте, Кремле и мэрии читают спортивные издания — «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт». В списке деловой прессы лидирует «Коммерсантъ».

В этом году подписка обошлась президентской администрации в восемь миллионов рублей. Для аппарата правительства журналов и газет закупили на 3,1 миллиона. Аппарат Госдумы потратил 2,7 миллиона, верхняя палата — 1,4 миллиона.

В 2016 году Владимир Путин заявил, что россиянам нужны такие произведения литературы, которые берут за душу.

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