Воробьев поручил активней внедрять цифровые технологии в Подмосковье

Необходимо активно внедрять цифровые технологии и автоматизировать все процессы в Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник, 19 февраля. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Я обращаюсь к отраслевым руководителям, к министрам, внедрение цифровых технологий, продуктов — задача каждого из нас. Прошу эти инструментарии использовать. В каждом министерстве есть человек, который отвечает за внедрение цифровых продуктов», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что президент Владимир Путин назвал приоритетным направлением работы переход к цифровой экономике. Глава региона отметил, что цифровая экономика позволяет экономить время и деньги, а также «истребляет коррупцию на всех эшелонах власти».

14 февраля в ходе выступления на Инвестфоруме в Сочи Андрей Воробьев отметил эффективность перевода государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

В свою очередь, глава «Сбербанка» Герман Греф похвалил руководство Московской области за высокие темпы внедрения новых сервисов.

