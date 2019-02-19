В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест). Их отвезли в больницу, сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

«В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии», — добавила она.

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По словам чиновницы, о случившемся уже сообщили в Роспотребнадзор и Росздавнадзор. Проводится проверка.

«Фонтанка» отмечает, что пятиклассники пожаловались на головокружение и тошноту после укола диаскинтеста. К школе вызвали несколько карет скорой помощи. Четверо отказались от госпитализации, остальные 11 отправились в клинику.

Издание «Форпост Северо-Запад» получило комментарий от Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что в ходе расследования были выявлены нарушения транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов.

Диаскинтест применяется вместо пробы Манту. Он позволяет исключить ложноположительные реакции устаревшего теста и введен в школах с 2017 года.

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